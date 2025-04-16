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Вскрылась новая схема мошенников, которые действуют против россиян

«Известия»: мошенники рассылают россиянам письма с поддельными судебными исками
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Depositphotos

Мошенники начали обманывать россиян через поддельные судебные иски. Новую схему заметила газета «Известия».

Мошенники отправляют потенциальной жертве письмо с фальшивыми юридическими претензиями — этим ходом они пытаются вызвать панику и заставить действовать необдуманно. По мнению аналитика, эксперта компании «Газинформсервис» Марины Пробетс, в 2025 году мошенническая схема с поддельными судебными исками наверняка будет модернизирована.

«Можно ожидать более качественной подделки официальных документов и сайтов, применения дипфейков для имитации представителей власти или юристов, а также комбинирования различных методов социальной инженерии для усиления психологического давления на жертв», — предположила Пробетс.

Также член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что телефонные мошенники чаще всего звонят жителям городов-миллионников.

Ранее россиянам рассказали о новой изощренной схеме телефонных мошенников.

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