На Западе оценили последствия пошлин для полупроводниковой отрасли США

Полупроводниковая отрасль США потеряет свыше $1 млрд в год из-за новых пошлин администрации президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Среди компаний, доходам которых угрожают санкции, названы Applied Materials AMAT, Lam Research и KLA. Предполагается, что каждая из них потерпит $350 млн убытков в год.

Трамп сообщил, что планирует объявить о торговых пошлинах на полупроводники на следующей неделе.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее власти Южной Кореи одобрили создание конкурента TSMC.