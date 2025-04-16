В России захотели освободить еще одну категорию граждан от налогов

В России предложили освободить от налогов гранты, премии, призы и подарки в денежной или натуральной форме, которые получают молодые ученые. Такой законопроект разработала фракция ЛДПР во главе с депутатом Леонидом Слуцким и направила его в правительство, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Речь идет о наградах за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от любых российских компаний, которые не являются иноагентами. По мнению авторов инициативы, мера поможет привлечь в науку больше молодежи, повысив престиж научных профессий, и создать устойчивый кадровый резерв для страны. В настоящее время доходы в виде грантов, премий и призов, выданные ученым, не облагаются налогом на доходы физлиц (13-22%) только тогда, когда они получены от госкомпаний, отечественных фондов и некоммерческих организаций, входящих в определенный перечень правительства. Если организация, выдающая такой грант, не входит в список, с дохода взимается налог.

«Мы долгое время лидировали во многих научных направлениях, мир восхищался именами наших нобелевских лауреатов. В конце прошлого века науке был нанесен серьезный удар. Торговцы тогда зарабатывали больше ученых, технологии и открытия распродавались, а в исследовательских центрах оставались только энтузиасты. Нам нужно новое поколение русских ученых. Нестабильное финансирование, маленькие зарплаты отпугивают молодых ученых. Помочь молодым ученым сейчас — значит обеспечить технологический прорыв России в будущее», — отметил Слуцкий.

Согласно требованиям правительства, молодым ученым признается гражданин России — научный работник компании, подведомственной правительству или федеральному органу исполнительной власти. Человек должен быть кандидатом наук или доктором наук, его общий стаж работы научным работником должен быть не менее пяти лет. Для кандидатов наук установлен возраст до 35 лет, для докторов наук — до 40 лет.

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