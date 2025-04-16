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Россиянам пообещали, что лимоны подешевеют

Экономист Балынин: лимоны в России подешевеют на 5–15% в 2025 году
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Shutterstock

Лимоны в России могут подешеветь на 5–15% в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он уточнил, что Турция пока отложила введение запрета на экспорт лимонов, однако если Анкара все-таки полностью остановит поставки, то на объем спроса и предложения лимонов на российском рынке это не повлияет, уверен экономист.

«Но, конечно, это изменит географию импорта Россией лимонов: мы нарастим ввоз из других стран. В этом нет ничего плохого, даже наоборот. Стратегически факт наращивания импорта лимонов из других стран может усилить конкуренцию. Как только Турция решит возникшие у нее проблемы с выращиванием лимонов в достаточном количестве, она будет пытаться вернуться к традиционным объемам продажи за рубеж. Соответственно, конкуренция за российский рынок усилится, и после возобновления поставок из Турции в традиционных объемах цены на лимоны в рознице могут даже на 5–15% снизиться», — допустил Балынин.

По его словам, объективных предпосылок для увеличения цен на лимоны в России нет — сформированы их запасы из предыдущих поставок.

По данным «Руспродсоюза», средняя цена 1 кг лимонов в России составила 187,2 рубля в феврале 2025 года (+15,7% за год).

Ранее сообщалось, что в России подешевели бананы.

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