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В России подешевели бананы

Экономист Абрамов: бананы в России подешевели на 3% за неделю
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Sharomka/Shutterstock/FOTODOM

С 5 по 12 апреля, согласно Индексу Мишек, подешевели бананы, сообщил «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+22,2%) и сливочное масло «Домик в деревне» (+4,3%). Снизились цены на бюджетные куриные тушки (-1,3%) и бананы (-3,0%)», — отметил Абрамов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По состоянию на 12 апреля 2025 года, Индекс Мишек вырос на 6,8% по сравнению с аналогичной датой 2024 года, уточнил экономист.

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+58,3%), масло «Домик в деревне» (+37,2%), подсолнечное масло «Олейна» (+19,3%), сельдь «Матиас» (+18,0%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+5,8%), конфеты «Мишка косолапый» (+4,8%), черный чай «Акбар» (+4,6%). Подешевели морковь (-44,4%), детский мармелад Fruit-Tella (-24,6%), яйца «Окские» категории С1 (-13,4%) и бюджетные куриный тушки (-12,2%).

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным Росстата, годовая инфляция в марте 2025 года составила 10,34% по сравнению с 10,06% на конец февраля.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.

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