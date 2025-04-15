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Аналитики заявили о сильном укреплении рубля на фоне оттепели в отношениях США и РФ

Bloomberg: рубль сильнее всех валют в мире укрепился к доллару в этом году
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Владимир Астапкович/РИА Новости

С начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, показав самый большой рост среди всех мировых валют. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

«Рубль стал самой динамичной мировой валютой, продемонстрировав сильнейший в этом году рост по отношению к доллару и опередив даже традиционное безопасное убежище — золото, которое подорожало с начала года на 23%», — говорится в публикации.

По данным Bloomberg, в отличие от всех других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного уходом инвесторов от рисковых активов. Кроме того, привлекательность рубля возродило потенциальное налаживание отношений России и США. Также рост курса рубля могли усилить внутренние факторы.

До этого доцент РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова заявила, что курс доллара может вырасти до 100 рублей из-за торговых пошлин США. По ее словам, такой сценарий возможен при длительном сохранении глобальных взаимных пошлин.

Прикладова отметила, что пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, уже привели к значительному снижению мировых цен на нефть. В будущем этот фактор может негативно сказаться на курсе рубля, подытожила она.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара и юаня к лету.

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