В России объяснили, почему снижается доллар

Курс доллара снижается на фоне стабильного российского экспорта. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

По его словам, главным фактором для курса валюты выступает торговая война, развязанная США в начале апреля. При этом на фоне сокращения потребности в импорте снижается необходимость закупки валюты, поэтому компании и банки распродают доллар. Это и приводит к его ослаблению, сказал эксперт.

«Если усиливаются наши экспортные возможности, при этом импортные потребности не столь высоки, на этом фоне снижается необходимость закупки валюты. А валюта к нам все равно поступает. Банки, компании вынуждены ее как-то продавать. Соответственно, если предложение растет, то валюта начинает слабеть», — объяснил Кочетков.

Кроме того, снижается доверие жителей России к мировым валютам, добавил он. В связи с этим они выбирают вкладывать средства в рубль или облигации с фиксированной доходностью.

Накануне сообщалось, что курс доллара на межбанковском рынке площадки «Финам» опустился до 82 рублей. Отмечалось, что это произошло впервые с 19 марта 2025 года.

Ранее на Западе рассказали, что доллар столкнулся с новой угрозой из-за пошлин США.