Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России объяснили, почему снижается доллар

Консультант Кочетков: доллар снижается на фоне стабильного российского экспорта
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара снижается на фоне стабильного российского экспорта. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

По его словам, главным фактором для курса валюты выступает торговая война, развязанная США в начале апреля. При этом на фоне сокращения потребности в импорте снижается необходимость закупки валюты, поэтому компании и банки распродают доллар. Это и приводит к его ослаблению, сказал эксперт.

«Если усиливаются наши экспортные возможности, при этом импортные потребности не столь высоки, на этом фоне снижается необходимость закупки валюты. А валюта к нам все равно поступает. Банки, компании вынуждены ее как-то продавать. Соответственно, если предложение растет, то валюта начинает слабеть», — объяснил Кочетков.

Кроме того, снижается доверие жителей России к мировым валютам, добавил он. В связи с этим они выбирают вкладывать средства в рубль или облигации с фиксированной доходностью.

Накануне сообщалось, что курс доллара на межбанковском рынке площадки «Финам» опустился до 82 рублей. Отмечалось, что это произошло впервые с 19 марта 2025 года.

Ранее на Западе рассказали, что доллар столкнулся с новой угрозой из-за пошлин США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами