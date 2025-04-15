Россияне стали получать фейковые письма от «Госуслуг»

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные письма от портала «Госуслуги» о попытках входа в их аккаунт с других устройств. Об этом сообщило РИА Новости.

Граждане получают сообщение на электронную почту якобы от портала, в котором сообщается об успешном входе в аккаунт с нового устройства. При этом название отправителя письма написано с ошибкой — Gos uslugi.

В подобном письме говорится, что в случае, если это устройство вам незнакомо, необходимо проверить настройки безопасности в аккаунте. В сообщение также указан номер «службы поддержки», в котором мошенники рекомендуют «срочно связаться» в случае ошибки.

До этого в МВД рассказали о схеме похищения денег граждан через зеркальные сайты настоящих магазинов. При покупке на таких ресурсах покупатель получит либо бракованный товар, либо пустую коробку. Кроме того, злоумышленники получают доступ к персональным данным покупателя, в том числе к реквизитам их банковских карт.

Ранее москвичка отдала мошенникам 5,2 млн рублей после общения на сайте знакомств.