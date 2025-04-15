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BlackRock хочет получить контроль над портами Панамского канала

BlackRock намерена получить контроль над двумя портами Панамского канала
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Luca Renner/imageBROKER/Luca Renner/Global Look Press

Американская инвестиционная компания BlackRock намерена приобрести у гонконгской CK Hutchison Holdings лишь два порта, расположенных в стратегически важной зоне Панамского канала. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

Еще 41 порт из портфеля CK Hutchison, согласно информации издания, будет приобретен итальянской компанией Mediterranean Shipping Company (MSC) через свою дочернюю компанию Terminal Investment Limited (TiL).

«Таким образом, в целом BlackRock не является владельцем большинства всего портфеля», — отметил источник.

В настоящее время CK Hutchison владеет 80% акций этих 43 портов.

На прошлой неделе «дочка» гонконгского оператора портов в Панамском канале CK Hutchison Holdings опровергла информацию о невыплате Панаме $1,2 млрд в рамках концессионного соглашения.

В феврале два юриста попытались оспорить концессию компании Panama Ports Company на эксплуатацию двух портов в канале в Верховном суде Панамы.

Ранее Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом.

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