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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с фейковыми сайтами

Мошенники изобрели схему похищения денег через зеркальные сайты магазинов
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Shutterstock

Мошенники изобрели схему похищения денег россиян через зеркальные сайты магазинов. Об этом рассказали в ТАСС в пресс-службе МВД.

Аферисты размещают в сети ссылку на так называемые зеркальные сайты реально существующих магазинов, где предлагают приобрести товар по привлекательной цене.

Однако вместо желаемого товара покупатель получит бракованный, либо же вовсе пустую коробку, а деньги уже останутся в карманах мошенников. При этом злоумышленники получают доступ к персональным данным покупателя, в том числе к реквизитам их банковских карт.

Россиянам напомнили, что не стоит переходить по ссылкам на подозрительные сайты.

Недавно T-эксперт Алла Храпунова заявила, что российским пользователям сервисов аренды самокатов и каршеринга угрожают мошеннические QR-коды. Их используют для кражи личных данных и финансовых средств граждан. Злоумышленники наклеивают поддельные коды поверх оригинальных, тем самым предоставляя россиянам ссылку на мошеннический сайт.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с помощью диспансеризации.

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