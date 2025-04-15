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Россияне объяснили, почему не хотят следить за тратами детей

Moneyman: 35% опрошенных россиян выступили против контроля за счетами детей
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AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Более трети опрошенных россиян — 35% — выступили против родительского контроля за операциями по счетам детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

33% считают, что такой контроль станет лишним раздражающим фактором и добавит негатива в и без того непростые отношения с подростками. Еще 26% полагают, что в таком контроле нет необходимости, поскольку дети сами могли бы распознать мошенников и избегать их. Еще 21% считает столкновение с мошенниками полезным уроком. По их мнению, единожды столкнувшись с ними, подросток получит опыт на всю жизнь и в дальнейшем будет бдителен. Остальные 20% указали иные причины или затруднились с ответом.

«Мошенникам по понятным причинам прежде всего интересны наиболее экономически активные граждане. Несмотря на это, по данным ЦБ, в 2024 году среди пострадавших доля молодых людей 14–19 лет достигла 10,8%», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

При этом 48% поддержали контроль за счетами детей. Остальные 17% затруднились с ответом.

По требованию ЦБ, российские банки с 29 марта должны уведомлять родителей о выдаче банковских карт несовершеннолетним клиентам в возрасте от 14 до 18 лет, а также обо всех операциях по счету ребенка.

В опросе приняли участие полторы тысячи россиян, имеющих детей-подростков.

Ранее сообщалось, что подросткам могут запретить самим открывать счета в банке.

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