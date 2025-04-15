Москвичи готовы согласиться на меньшую квартиру ради хорошей локации

Каждый третий опрошенный москвич готов купить меньшую квартиру в хорошей локации

Каждый третий опрошенный житель Москвы — 35% — готов рассмотреть вопрос уменьшения своей жилплощади ради квартиры в более привлекательном районе. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного девелопером «Мангазея», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Каждый шестой респондент согласился бы на это в случае проведения сделки завтра.

Основными факторами в пользу переезда являются близость к образовательной, развлекательной и спортивной инфраструктуре — более 30% опрошенных проголосовали за этот вариант. Расположение рядом с работой и удобную транспортную доступность выбрали почти 25%. Природное окружение — набережные, парки и водоемы — оказались на третьем месте с результатом в 21%.

«Мы наблюдаем появление тенденции, при которой люди заходят в программы рассрочки, комбинируя их с механизмами обмена своего единственного жилья на квартиру в локации мечты. Если во втором полугодии прошлого года таких клиентов практически не было, то сегодня количество подобных запросов увеличилось на 20–25%», — отметила руководитель отдела ипотечного кредитования «Мангазея» Юлия Архангельская.

Эксперт добавила, что часть покупателей готова продать имеющиеся дополнительные активы — загородную недвижимость, автомобиль или иное имущество — ради воплощения своей мечты.

В опросе приняли участие более двух тысяч москвичей старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что москвичи готовы переплачивать за квартиры с террасой или окнами в ванных.