Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичи готовы согласиться на меньшую квартиру ради хорошей локации

Каждый третий опрошенный москвич готов купить меньшую квартиру в хорошей локации
close
miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий опрошенный житель Москвы — 35% — готов рассмотреть вопрос уменьшения своей жилплощади ради квартиры в более привлекательном районе. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного девелопером «Мангазея», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Каждый шестой респондент согласился бы на это в случае проведения сделки завтра.

Основными факторами в пользу переезда являются близость к образовательной, развлекательной и спортивной инфраструктуре — более 30% опрошенных проголосовали за этот вариант. Расположение рядом с работой и удобную транспортную доступность выбрали почти 25%. Природное окружение — набережные, парки и водоемы — оказались на третьем месте с результатом в 21%.

«Мы наблюдаем появление тенденции, при которой люди заходят в программы рассрочки, комбинируя их с механизмами обмена своего единственного жилья на квартиру в локации мечты. Если во втором полугодии прошлого года таких клиентов практически не было, то сегодня количество подобных запросов увеличилось на 20–25%», — отметила руководитель отдела ипотечного кредитования «Мангазея» Юлия Архангельская.

Эксперт добавила, что часть покупателей готова продать имеющиеся дополнительные активы — загородную недвижимость, автомобиль или иное имущество — ради воплощения своей мечты.

В опросе приняли участие более двух тысяч москвичей старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что москвичи готовы переплачивать за квартиры с террасой или окнами в ванных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами