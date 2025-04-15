Россияне рассказали о плюсах заключения брака в МФЦ

Каждый третий опрошенный россиянин — 34% — планирует зарегистрировать свой брак в МФЦ либо уже воспользовался этой услугой. За год их доля выросла втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Для 39% респондентов регистрация брака в МФЦ — современное и удобное решение, которое экономит нервы и деньги. 17% видят в этом рациональный вариант для тех, кто вступает в брак не впервые. 13% признались, что им по душе свобода от излишней торжественности. 7% уверены, что даже регистрация в МФЦ может быть оригинальной. Однако для 24% респондентов такой формат — это однозначное «убийство романтики».

«Сегодня все больше людей выбирают удобство и простоту вместо торжественности. Традиционная регистрация брака в ЗАГСе требует времени: у дворцов бракосочетания запись забита на месяцы вперед, особенно в сезон с мая по сентябрь. А в МФЦ, благодаря отсутствию церемониальной части, найти свободное окно можно в любой день — достаточно подать заявление и подождать установленный законом месяц», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

При этом 41% респондентов признались, что не знали о возможности заключения брака в МФЦ, но не прочь рассмотреть ее. Всего лишь 25% опрошенных заявили, что «ни за что» не пошли бы под венец в многофункциональный центр.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее в Госдуме отвергли идею создать реестр женатых россиян.