Россиянам пообещали пособие в размере 294 тыс. рублей

Россияне могут получить пособия в размере 294 тыс. рублей за усыновление младенцев, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он отметил, что размер пособия зависит от среднего дневного заработка конкретного гражданина в два предыдущих года.

«Данные Росстата свидетельствуют о том, что в 2023 году средняя зарплата в России была равна 74854 рубля, в 2024 году — 87952 рубля. Расчет среднего дневного заработка по этим данным дает 2672,6 рубля в день. Среднедневной заработок покрывается пособием на 100%. Соответственно, при усыновлении одного младенца родителям может быть выплачено пособие до 187 082 рублей (за 70 дней). При усыновлении нескольких младенцев максимальный период выплаты пособия увеличивается до 110 дней: соответственно, размер пособия может составить до 293986 рублей», — подчеркнул экономист.

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу обновленные правила предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка. Правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. В соответствии с ними, отпуск при усыновлении одного ребенка предоставляется на 70 календарных дней со дня рождения ребенка. Отпуск при одновременном усыновлении двух и более детей: составляет 110 календарных дней со дня их рождения.

Ранее экономист рассказал о налоговых вычетах на детей.