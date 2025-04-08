В России резко подешевела морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подешевела более чем на треть за год

В марте 2025 года цены на продукты в Индексе Мишек выросли в среднем на 10,3% по сравнению с их ростом в феврале на 16,3%, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Годовая инфляция по Индексу Мишек в марте замедлилась. За год подешевели морковь (-33,3%), конфеты «Мишка косолапый» (-28,0%), куриные тушки (-11,1%), мармелад мишки Fruit-Tella (-7,7%) и яйца куриные категории С1 «Окские» (-2,0%). Подорожали апельсиновый сок J7 (+58,3%), подсолнечное масло «Олейна» (+46,2%), сливочное масло «Домик в деревне» (+31,5%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+25,0%), черный чай «Акбар» (+22,3%), сельдь «Матиас» (+17,7%), бюджетный белый хлеб (+16,8%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+5,8%), бананы (+3,1%)», — отметил Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

С 31 марта по 5 апреля Индекс Мишек снизился на 0,6% по сравнению с его уменьшением на 3,1% неделю назад. За неделю выросли цены на морковь (+3,4%) и на бананы (+0,6%). Снизились цены на чай «Акбар» (-7,1%) и на куриные тушки (-5,9%).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным ЦБ, на 17 марта 2025 года годовая инфляция в России достигла 10,2%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели куриные тушки.