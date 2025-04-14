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Стали известны критерии для увеличения страховки по вкладам до 2,8 млн рублей

В РФ планируют увеличить страховку до 2,8 млн рублей для долгосрочных вкладов
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России планируют увеличить с 1,4 млн до 2,8 млн рублей лимит страховки по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей на срок от 3 лет со сберегательными сертификатами без отзыва. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, который уже одобрила правительственная комиссия.

Авторы документа полагают, что изменения приведут к привлечению «долгосрочных ресурсов» в банки. Отмечается, что в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) с предложением поднять лимит согласны и также считают, что это простимулирует граждан оформлять долгосрочные вклады.

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