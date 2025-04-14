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В Белом доме отвергли возможность рецессии в США в 2025 году

Белый дом: США не ждет рецессия в 2025 году
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Mark Schiefelbein/AP

В 2025 году Соединенные Штаты Америки не столкнутся с рецессией. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью телеканалу Fox Business.

«Нет, на 100% [уверен в этом]», — сказал глава совета, отвечая на вопрос, стоит ли ждать рецессии в США в этом году.

Хассет добавил, что в настоящее время наблюдаются «очень крепкие» показатели трудоустройства американцев. При этом, как отметил глава совета, увеличение пошлин привело к тому, что граждане США начали активнее скупать иностранные товары.

5 апреля крупнейший мировой банк JPMorgan оценил вероятность рецессии в экономике США в 60%, связав риски с торговыми тарифами администрации американского президента Дональда Трампа. По словам главного экономиста организации Брюса Касмана, введенные Штатами пошлины на импорт могут спровоцировать спад не только в американской, но и в глобальной экономике в 2025 году, если их не отменят.

Ранее глава BlackRock допустил, что на фоне торговых войн в США уже могла наступить рецессия.

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