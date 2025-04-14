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Чистая прибыль крупнейшего российского застройщика упала в 1,8 раза

Чистая прибыль ПИК в 2024 году по МСФО упала до 28,7 млрд рублей
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 28,7 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на отчет компании.

Согласно документу, годовая выручка компании выросла на 15%. По итогам года она составила около 675 млрд рублей. При этом рентабельность девелопера по EBITDA снизилась почти на 13% — до 92,2 млрд рублей.

Отчет компании показал, что обязательства ПИК выросли на 7%. По состоянию на 31 декабря 2024 года показатель составлял 1,1 трлн рублей. Сюда входят около 664,8 млрд рублей долгосрочных обязательств.

ПИК — один из крупнейших российских застройщиков. Он работает с 1994 года.

В конце марта акции ПИК падали на 5% после того, как жители начали жаловаться на проблемы с интернетом из-за монополии на работу интернет-провайдеров. Стоимость ценных бумаг оценивалась в 566 рублей.

Ранее ФАС отреагировала на массовые жалобы интернет в домах ПИК.

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