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Стало известно, как изменился спрос на туры по России

АТОР: интерес к путешествиям по России в майские праздники увеличился на 10%
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WR studio/Shutterstock

Россияне совершат 3,1 млн турпоездок внутри страны с 28 апреля по 12 мая, что на 10% выше показателя 2024 года, сообщили в пресс-службе Российской ассоциации туроператоров.

В основном россияне предпочли такие направления, как Краснодарский Край (38%), где лидирует Сочи (60% от общего бронирования всех кубанских курортов), Кавминводы (12%), Санкт-Петербург (11%), Москва и Подмосковье (9%), Крым и Калининградская область (по 6%).

Как отметили в АТОР, к середине апреля места в экскурсионных турах будут полностью выкуплены. Уже выкуплено 85% путевок от всего российского ассортимента на майские праздники.

Во второй половине февраля в пресс-службе сервиса «Островок» сообщили, что число бронирований россиянами отелей во Владивостоке на март 2025 года выросло на 36% к марту 2024-го, а в Южно-Сахалинске — на 26%. Средняя стоимость забронированной ночи на март по внутрироссийским направлениям составляет 5,6 тыс. рублей — на 8% выше, чем в прошлом марте (5,2 тыс. рублей).

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе до 60%.

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