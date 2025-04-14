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Топ-менеджеры из США и Европы стали чаще интересоваться работой в России

РБК: у топ-менеджеров из США стал расти интерес к работе в РФ в 2025 году
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Американские и европейские топ-менеджеры стали чаще интересоваться работой в России в 2025 году, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение директора по персоналу HR-платформы Skillaz Ксении Степановой.

По ее словам, тренд начал усиливаться еще с лета 2024 года. Она отметила, что пока речь не идет о массовом потоке, рост активности еще носит точечный характер, но изменения заметны.

Как пишет издание, чаще всего спрос на работу в России стал расти у жителей европейских стран и США с российскими корнями. Они называют причинами тенденции финансовые возможности в РФ, а также трудности карьерного роста в странах пребывания, в том числе из-за требований к расовому и гендерному представительству, а также доверие к российскому образованию для детей.

Во второй половине февраля эксперты Роскачества сообщили, что российские работодатели в настоящее время ценят в соискателях пять качеств. Первое качество — адаптивность и гибкость. Эксперты пояснили, что сотрудники, которые умеют быстро переключаться между задачами, находить нестандартные решения и быстро осваивать новое, особенно ценятся на рынке. Для работодателей важно, чтобы специалисты умели грамотно выстраивать работу и приносить результат для компании при быстро меняющихся внешних факторах.

Ранее стало известно, кем подрабатывают россияне в 2025 году.

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