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Названы пять самых востребованных у работодателей качеств сотрудников

Роскачество: работодатели ценят гибкость, умение работать с ИИ и саморазвитие
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ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Российские работодатели в настоящее время ценят в соискателях пять качеств. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты Роскачества.

Первое качество — адаптивность и гибкость. Эксперты пояснили, что сотрудники, которые умеют быстро переключаться между задачами, находить нестандартные решения и быстро осваивать новое, особенно ценятся на рынке. Для работодателей важно, чтобы специалисты умели грамотно выстраивать работу и приносить результат для компании при быстро меняющихся внешних факторах. По словам экспертов, такие специалисты способны внедрять принципы клиентоориентированного подхода и вывести компанию на новый уровень развития.

Второе качество – умение работать с искусственным интеллектом. Эксперты уточнили, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы как на российском, так и на международном рынке труда.

Третье качество — постоянное саморазвитие. Эксперты подчеркнули, что работодатели хотят видеть в команде сотрудников, которые постоянно повышают квалификацию, для этого некоторые компании даже готовы оплачивать обучение или договариваться с партнерами о корпоративных скидках для персонала.

Четвертое качество — эмоциональный интеллект. Эксперты сказали, что все больше компаний ценят в кандидатах не только hard skills — умение качественно выполнять свою работу, но и soft skills — навыки коммуникации с клиентами и внутри команды. Для здоровой и экологичной атмосферы в коллективе сотрудникам важно уметь управлять своими эмоциями, находить точки соприкосновения с коллегами и избегать токсичности в общении, пояснили эксперты.

Пятое качество — готовность работать из офиса. Эксперты пояснили, что во время пандемии COVID-19 удаленная работа стала необходимостью. Но если сначала часть сотрудников воспринимали эту тенденцию негативно, то сейчас далеко не все готовы ежедневно ездить на работу. В основном сотрудники предпочитают работать удаленно. По словам экспертов, гибридный формат наиболее эффективен, чем работа только из дома или только из офиса — это позволяет сотрудникам сохранять баланс между работой и личной жизнью, избегать выгорания.

«У кандидатов должны быть эти пять качеств. Работодателей отталкивает, когда в резюме нет конкретных примеров профессиональных достижений и результатов. Такие компетенции как «ответственность», «исполнительность», «коммуникабельность» без подтверждений с точки зрения нанимателя выглядят неинтересно и не выделяют вас на фоне других кандидатов. А негативные высказывания о предыдущем месте работы также могут оттолкнуть потенциального работодателя от отправки вам оффера», — объяснила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

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