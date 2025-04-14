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Россияне стали реже ходить в магазины

Focus Technologies: покупки в магазинах одежды и обуви упали на 10% за неделю
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Depositphotos

Трафик в магазинах одежды и обуви в России за неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 упал на 10% в недельном выражении, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследования компании Focus Technologies.

В компании объяснили падение трафика резким ухудшением погодных условий. Это снизило желание потенциальных потребителей обновить гардероб и заставило их отложить покупки, пояснил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Во второй половине марта депутат Мособлдумы Анатолий Никитин дал россиянам три совета для похода в магазин. Первый совет — рассчитывайте стоимость за единицу измерения (килограмм, литр, штуку), чтобы понять, какое предложение наиболее выгодно.

По словам Никитина, 150 граммов сыра в упаковке могут стоить 200 рублей, соответственно, 1 кг обойдется примерно в 1,3 тыс. рублей. Если вы покупаете пачку сыра 100 граммов за 150 рублей, то по факту берете более дорогой продукт, пояснил депутат.

Ранее стало известно, сколько россиян делают покупки в компьютерных играх.

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