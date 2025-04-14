Стало известно, сколько россиян делают покупки в компьютерных играх

«Выберу.ру»: каждый десятый геймер делает покупки в играх раз в месяц

Каждый десятый опрошенный российский геймер (10%) делает покупки в компьютерных играх раз в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

17% совершают покупки в играх раз в несколько месяцев, 9% — раз в полгода. В то же время 13% заявили, что покупают внутриигровые товары крайне редко, а 49% отметили, что никогда не тратили деньги на подобные цели.

Самым популярным «товаром» у геймеров оказалась игровая валюта — ее приобретают 48% участников опроса. Далее идут декоративные предметы, их выбирают 26% респондентов. Затем — прокачивание персонажей, такой вариант отметили 15% опрошенных. Кроме того, 11% респондентов покупают лутбоксы — виртуальные коробки со случайными предметами разной ценности.

«Внутриигровые покупки — это не просто траты на развлечения, а отражение изменений в потребительском поведении. Игроки все чаще рассматривают виртуальные товары как способ самовыражения и улучшения игрового опыта, а разработчики — как ключевой источник дохода. С экономической точки зрения, это напоминает модель подписочных сервисов, где пользователи регулярно платят за доступ к дополнительным возможностям. Однако важно помнить, что мелкие повторяющиеся расходы могут накапливаться, незаметно влияя на личный бюджет», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» говорит Ярослав Баджурак.

Отмечается, что 37% респондентов предпочитают тратить не более 200 рублей за одну внутриигровую покупку. 19% выбирают товары стоимостью до 500 рублей, а 13% — до 1,5 тыс. рублей. Оставшиеся 31% готовы тратить на внутриигровые предметы более 3 тыс. рублей.

За прошлый год российские геймеры потратили 173 млрд рублей на компьютерные и мобильные игры.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян, играющих в компьютерные игры.

Ранее сообщалось, что девять из десяти российских геймеров играют, чтобы снять стресс.