Россияне выступили против выдачи микрозаймов по биометрии

Большинство — 72% — опрошенных россиян не поддержали выдачу микрокредитов по биометрии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

18 марта 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о кибербезопасности. Он предусматривает ряд поправок, одна из которых — требование об идентификации россиян по биометрии при оформлении микрозаймов онлайн. Если закон будет принят в текущем виде, то для получения займа без личного посещения офиса микрофинансовой организации заемщикам придется подтверждать личность с помощью биометрии. ЦБ поддерживает эту инициативу, рассчитывая таким образом снизить долю микрозаймов, оформленных мошенниками по украденным паспортным данным.

33% участников опроса восприняли нововведение положительно. При этом каждый десятый из данной группы респондентов признался, что ранее на его имя уже оформляли заем мошенники. Они выразили надежду, что введение требования о предоставлении биометрии для выдачи займов онлайн защитит их.

Противников нововведения оказалось больше. Так, 55% опрошенных сообщили, что им не нравится идея использования биометрии в принципе. По мнению респондентов, утечка биометрических данных опаснее, чем кража паспортных сведений, ведь в отличие от документа, их невозможно заменить. Еще 11% участников опроса отметили, что мошенники наверняка смогут собрать биометрию жертв, взламывая аккаунты в соцсетях и используя в качестве материала аудиосообщения из переписок. Оставшиеся 6% респондентов признались, что уже привыкли к текущему набору действий для оформления займа онлайн и не хотят ничего усложнять.

Наибольшее доверие к использованию биометрии при выдаче онлайн-займов проявили респонденты в возрасте от 25 до 35 лет — 68%. В то же время с недоверием о законе отзывались чаще всего мужчины и женщины от 40 до 45 лет. При этом утечки данных чаще боялись мужчины — 74%, а сбора мошенниками данных из аудиосообщений — женщины (63%).

«Чтобы нововведение действительно обеспечило безопасность заемщиков, необходимо разработать комплексные меры защиты, включая технологические барьеры для подделки биометрии и строгий контроль за ее хранением и использованием», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее эксперт Центробанка не поддержал идею собирать биометрию при выдаче микрозаймов.