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У квалифицированных специалистов из других стран вырос интерес к работе в России

РБК: у иностранных специалистов возрос интерес к работе в России
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Shutterstock

Квалифицированные специалисты из Европы и США в 2024–2025 годах стали испытывать больший интерес к работе в Российской Федерации. Об этом, ссылаясь на кадровые агентства, сообщает РБК.

Россия привлекательна для иностранных специалистов финансовыми возможностями, развитием бизнеса, высоким уровнем детского образования, более сбалансированным отношением к вопросам расового представительства, вероисповедания, гендерной принадлежности.

По данным экспертов, чаще всего интерес к работе в России проявляют управленцы в финансовой, коммерческой и операционной сферах, специалисты IT, промышленности и инженерии из ФРГ, Швеции, Франции, Индии, Турции, чуть реже — из Соединенных Штатов и Швейцарии.

Значительное количество желающих работать в России родились в РФ и в раннем возрасте переехали за рубеж, продолжая при этом поддерживать связи с родиной на протяжении всей профессиональной карьеры. В настоящее время они видят в России огромные бизнес-возможности и поэтому активно ищут здесь работу.

25 марта РИА Новости со ссылкой на документы министерства внутренних дел сообщило, что иностранные специалисты высокой квалификации будут освобождаться от обязательности сдачи экзамена по русскому языку и получат ряд других привилегий.

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.

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