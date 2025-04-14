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Нелегальным мигрантам могут запретить оформлять самозанятость в России

«Известия»: ЛДПР предложила запретить нелегальным мигрантам самозанятость в РФ
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Александр Кряжев/РИА Новости

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила запретить нелегальным мигрантам работать на себя в России в рамках режима самозанятых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

В нем говорится, что лица, не имеющие права находиться в стране на законных основаниях, не должны также иметь права применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

«Возможность платить сниженный налог была разработана в первую очередь для российских граждан, различных мастеров и специалистов, работающих на себя во благо общества и страны, а не для малообразованных приезжих, которые к тому же пренебрегают законами в нашей стране», — заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

5 февраля правительство постановило создать реестр мигрантов-нарушителей на базе МВД. В него будут включаться лица с истекшими документами, а также те, кто был лишен статуса беженца. Внесение в этот реестр приведет к ограничениям, таким как запрет на регистрацию браков, открытие банковских счетов и ведение бизнеса в России.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов.

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