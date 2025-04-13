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Канадцы объявили бойкот Трампу и поставили на грань выживания приграничные города США

NBC: экономика приграничных городов США под угрозой из-за бойкота канадцев
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Vladimir Gjorgiev/Shutterstock/FOTODOM

В США экономика приграничных городов штата Вашингтон, которые зависят от туристов из Канады, оказалась на грани выживания, передает NBC.

Как сообщает телеканал, из-за торговых пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, канадцы отказались от поездок в приграничные города США, где они до этого покупали более дешевые продукты и бензин.

Согласно материалу, жители штата Вашингтон задаются вопросом, как долго выдержит экономика региона при сокращении числа туристов из Канады.

Управляющий заправкой Chevron в Блейне Майк Хилл рассказал, что за последние несколько месяцев продажи бензина упали на 40-50%.

«Вокруг просто никого нет <...> Это безумие. Канадцы — наши братья и сестры, и между нами есть только эта граница», — заявил Хилл.

Вышедший на пенсию преподаватель колледжа Ванкувера Том Миллс сообщил, что зол на администрацию Трампа за высокомерное и деспотичное отношение к Канаде. В 2024-м он шесть раз приезжал в США, а сейчас полностью отказался от таких поездок, чтобы не заправлять автомобили американским бензином и не есть в приграничных закусочных и ресторанах.

«Мне грустно, что многие работники и предприятия могут пострадать от наших действий, но мы сделаем все возможное, чтобы не поддерживать США, и особенно режим Трампа, пока этот враждебный вздор не будет прекращен», — объяснил свою позицию Миллс.

По данным института исследований пограничной политики при Университете Западного Вашингтона, за первые три недели марта поток канадских автомобилей, въезжающих в США через три контрольно-пропускных пункта в регионе, сократился на 65 тыс., что примерно на 42% ниже, чем за аналогичный период год назад.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50% (для Канады они составили 25%).

На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Канада пожаловалась в ВТО на пошлины Трампа.

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