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В США заявили, что временно отменили пошлины на электронику

Говард Латник: США вернут пошлины на электронику через 1-2 месяца
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Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу ABC News заявил, что администрация президента Дональда Трампа временно освободила от взаимных таможенных пошлин поставки бытовой электроники.

«Все эти товары попадут в категорию полупроводников, и для них будут установлены специальные тарифы», — сказал он.

По его словам, пошлины могут вернуться на них «через месяц или два».

12 апреля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа внесла смартфоны, ноутбуки, жесткие диски и другие устройства в список товаров, на которые не будут распространяться новые пошлины. Это решение может защитить потребителей от роста цен и обеспечить выгоду таким компаниям, как Apple и Samsung. Опубликованные Таможенно-пограничной службой США исключения касаются как пошлины в размере 125% на товары из Китая, так и базового 10% тарифа. Кроме того, исключение распространяется на оборудование для производства полупроводников.

Ранее в Китае назвали «маленьким шагом» частичную отмену пошлин Трампа.

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