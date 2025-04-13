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В Китае назвали «маленьким шагом» частичную отмену пошлин Трампа

Минкоммерции Китая назвало «маленьким шагом» частичную отмену пошлин Трампа
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Andy Wong/AP

Министерство коммерции Китая заявило, что китайские власти считают небольшой уступкой частичную отмену повышенных пошлин президента США Дональда Трампа в отношении товаров из КНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Следует отметить, что это небольшой шаг США, нацеленный на корректировку ошибочных мер по введению односторонних взаимных тарифов», — сказано в тексте.

В министерстве подчеркнули, что «в торговой войне нет победителей, у протекционизма нет выхода».

12 апреля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа внесла смартфоны, ноутбуки, жесткие диски и другие устройства в список товаров, на которые не будут распространяться новые пошлины. Это решение может защитить потребителей от роста цен и обеспечить выгоду таким компаниям, как Apple и Samsung. Опубликованные Таможенно-пограничной службой США исключения касаются как пошлины в размере 125% на товары из Китая, так и базового 10% тарифа. Кроме того, исключение распространяется на оборудование для производства полупроводников.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами. Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а КНР довела пошлины против Штатов до 125%.

Ранее предполагалось, что гаджеты Apple подорожают на 18% из-за таможенных пошлин Трампа.

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