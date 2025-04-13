Starlink Илона Маска добрался до Сомали

Власти Сомали разрешили использование терминалов Starlink в стране. Об этом сообщило на сайте национальное агентство связи республики.

Согласно заявлению, созданный компанией американского предпринимателя Илона Маска Starlink получил лицензию на предоставление услуг в стране. В столице республики Могадишо по этому поводу прошла официальная церемония. На ней присутствовали чиновники из правительства Сомали и представители Starlink.

Власти страны отметили, что надеются при помощи спутниковой сети Маска преодолеть неравномерное распространение цифровых технологий в республике и сделать интернет доступным для всех жителей страны.

В начале февраля в правящей коалиции Южной Африки возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX Маска из-за его слов о «расистских законах» страны. Зарубежные инвесторы в телекоммуникационный сектор ЮАР обязаны предоставить 30% в проекте предприятиям, которые принадлежат темнокожим, чтобы получить разрешения на деятельность.

В связи с этим в правящей коалиции стали обсуждать, стоит ли сделать для компании SpaceX и ее системы Starlink исключение. На этом фоне американский президент Дональд Трамп сообщил, что США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Политик отметил, что в этой африканской стране «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения».

Ранее назвали причину, по которой Starlink не работает в России.