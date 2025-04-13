Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Starlink Илона Маска добрался до Сомали

Власти Сомали разрешили использование Starlink в стране
close
AP

Власти Сомали разрешили использование терминалов Starlink в стране. Об этом сообщило на сайте национальное агентство связи республики.

Согласно заявлению, созданный компанией американского предпринимателя Илона Маска Starlink получил лицензию на предоставление услуг в стране. В столице республики Могадишо по этому поводу прошла официальная церемония. На ней присутствовали чиновники из правительства Сомали и представители Starlink.

Власти страны отметили, что надеются при помощи спутниковой сети Маска преодолеть неравномерное распространение цифровых технологий в республике и сделать интернет доступным для всех жителей страны.

В начале февраля в правящей коалиции Южной Африки возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX Маска из-за его слов о «расистских законах» страны. Зарубежные инвесторы в телекоммуникационный сектор ЮАР обязаны предоставить 30% в проекте предприятиям, которые принадлежат темнокожим, чтобы получить разрешения на деятельность.

В связи с этим в правящей коалиции стали обсуждать, стоит ли сделать для компании SpaceX и ее системы Starlink исключение. На этом фоне американский президент Дональд Трамп сообщил, что США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Политик отметил, что в этой африканской стране «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения».

Ранее назвали причину, по которой Starlink не работает в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами