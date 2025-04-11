Аналитик исключил глобальный кризис, который затронет россиян

Реализация сценария глобального кризиса, который затронет Россию и россиян, маловероятна, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, США и КНР договорятся, и это предотвратит серьезную глобальную рецессию.

«ЦБ в последние годы в Основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшую трехлетку традиционно рассматривает рисковый сценарий с глобальным кризисом и падением цен на нефть. За основу ЦБ взял мировой финансовый кризис 2007–2008 годов из-за высоких процентных ставок в США и Европе, серьезное ухудшение отношений США и Китая и усиление санкционного давления на РФ (сочетание трех негативных факторов). В этом сценарии ЦБ смоделировал падение российского ВВП в 2025 году на 3–4% из-за падения цен на нефть Brent до $55 за баррель в среднем в этом году и ужесточения санкционного давления. Инфляция в этом сценарии к концу года вырастает до 13–15%, а ключевая ставка в среднем по году составит 22–25% (то есть возможно повышение ставки в течение года значимо выше 25%). Мы считаем, что этот сценарий является крайне маловероятным», — отметил Васильев.

По его словам, ЦБ рассмотрел крайне негативный сценарий с тремя «черными лебедями» одновременно (мировой финансовый кризис, усиление деглобализации и ужесточение санкций). Васильев подчеркнул, что сейчас наблюдается усиление торгового противостояния США и Китая. Аналитик полагает, что жесткие переговоры между США и КНР, между США и другими странами продолжатся в ближайшие месяцы. По прогнозу Васильева, через несколько месяцев стороны договорятся, и это предотвратит серьезную глобальную рецессию. По мнению аналитика, на определенном уровне — ниже $55-60 за баррель Brent — страны ОПЕК+ снова могут начать поддерживать цены на нефть за счет неувеличения собственной добычи.

Эксперт не ожидает усиления санкционного давления на Россию в базовом сценарии. По словам Васильева, ухудшение отношений США и Китая может привести к некоторому улучшению отношений РФ — США и РФ — КНР. При сохранении геополитической ситуации средний курс доллара во втором квартале составит 93 рубля, евро — 101 рубль, юаня — 12,8 рубля, а в четвертом квартале — 98 рублей, 107 рублей и 13,3 рубля соответственно.

Васильев считает, что годовая инфляция пройдет свой пик в марте-апреле на уровне 10,2% и к концу года снизится до 6,3%. Аналитик уверен, что ЦБ на ближайшем заседании 25 апреля снова сохранит ставку 21% и смягчит сигнал до нейтрального или умеренно мягкого. Снижение ключевой ставки произойдет в июне-июле, уверен аналитик. По его оценке, ЦБ снизит ключевую ставку сразу на 100–200 базисных пунктов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 9 апреля в Госдуме объявила, что ЦБ готовится к рисковому сценарию для мировой и российской экономики. Этот сценарий учитывает усиление эскалации и разделение мировой экономики на блоки, что приведет к сокращению российской экономики и росту инфляции. Насколько сильными и долгими будут эти последствия, пока неясно — слишком многое зависит от событий за пределами России, уточнила Набиуллина.

Ранее в Госдуме оценили заявление Набиуллиной по ключевой ставке.