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Экономист рассказал, кто пострадает от торговой войны сильнее всего

Экономист Беляев заявил, что США пострадают от торговой войны сильнее Китая
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Andy Wong/AP

Экономист Михаил Беляев заявил, что Соединенные Штаты могут сильнее пострадать от торговой войны с Китаем. Его слова приводит «Лента.ру».

«Пошлины в 125% и 145%, которые Китай и США ввели друг против друга, являются запретительными и нанесут серьезный урон обеим странам», — сказал он.

Беляев считает, что Вашингтон и Пекин загнали себя в тупик и теперь им нужно будет найти выход из ситуации так, чтобы не потерять лица.

«Пекин теряет меньше, чем Вашингтон», — отметил экономист.

По его словам, Китай стал практически монополистом на рынке редкоземельных металлов, сосредоточив у себя около 75% от всех объемов.

«Заменить, купить где-то в другом месте эти металлы невозможно», — сказал Беляев.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. В частности, для Китая они составили 34%. Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а КНР довела пошлины против Штатов до 125%.

Ранее эксперт рассказал, как российские компании могут выиграть от пошлин США против КНР.

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