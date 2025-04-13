Сын бывшего вице-губернатора Прикамья завладел сетью медицинских клиник

Бизнесмену Александру Буничеву передали 99% долей пермского ООО «Правила жизни», управляющего одноименной сетью семейных клиник. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».

Буничев стал владельцем 99% долей пермского ООО «Правила Жизни». Еще 1% долей компании принадлежат Екатерине Буничевой, следует из данных сервиса.

«В сентябре 2024 года стало известно, что две компании, управляющие пермскими медцентрами, НАО ММЦ «Медиана» и ООО «Правила жизни», реорганизуют в одно общество. Последнее стало основным действующим обществом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Александр Буничев — это сын бывшего вице-губернатора Пермской области и топ-менеджера пермского ЛУКОЙЛа Геннадия Буничев.

Сеть клиник «Правила жизни» оказывает медицинские услуги, в частности консультации различных специалистов.

В апреле стало известно, что сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович перестал быть учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест». По информации агентства РИА Новости, наследник экс-главы соседнего государства основал «Арсенал Инвест» в мае 2014 года. До 2024 года в документах было прописано, что создатель компании является гражданином Украины, но впоследствии налоговая служба внесла в бумаги изменения и начала называть его гражданином РФ.

Из материала следует, что теперь весь принадлежащий Александру Януковичу бизнес находится в Донецке. Речь идет об ООО «МАКО Холдинг» и его дочерней компании «Кепитал Билдинг Корпорейшен».

Ранее единственным владельцем КВН стал сын Маслякова.