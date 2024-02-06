Единственным владельцем КВН стал сын Маслякова

Единственным владельцем телевизионного творческого объединения «АМиК», которое владеет КВН, стал Александр Масляков-младший. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ЕГРЮЛ.

В сентябре 2019 года сообщалось, что основным владельцем «АМиК» стал Масляков-младший. Его доля составляла 50%, а доли Александра Маслякова-старшего и его жены Светланы Масляковой сократились. Теперь Маслякову-младшему стало принадлежать 100% акций.

ТТО «АМиК» основано в марте 1990 года, как творческий коллектив, который объединяет ряд молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Также компания занимается производством программы КВН. Создателем объединения является Александр Масляков-старший.

19 мая прошлого года в «АМиК» опровергли слухи об ухудшении здоровья руководителя КВН Александра Маслякова.

До этого комик Денис Косяков предположил, что Александр Масляков больше не будет вести телеигру.

Ранее телеведущий Валдис Пельш вспомнил, как Масляков-старший назвал его козлом из-за вырезанной сцены КВН.