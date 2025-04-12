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Ретейлеры начали снижать цены

В России ретейлеры начали снижать цены на фоне укрепления рубля
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Ретейлеры начали снижать цены на товары на фоне укрепления курса рубля. Об этом сообщил ТАСС.

В материале агентства говорится, что на официальном сайте московского ЦУМа появилось уведомление о снижении цен на 12% в связи с укреплением рубля. Цены также снизились на маркетплейсе Wildberries. На площадке подешевели смартфоны китайских брендов.

В Wildberries рассказали ТАСС, что ценообразование определяет только сам продавец. Там добавили, что наибольшее влияние колебание курсов валют обычно оказывает на электронику (смартфоны, планшеты, умные часы, наушники).

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов пояснил, что изменение стоимости товаров часто носит отложенный характер и не происходит сразу после изменения курса валют.

11 апреля глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат фракции СРЗП Анатолий Аксаков высказал мнение, что рост цен в России вызван, в том числе, кредитной политикой.

Ранее были названы три главных риска для россиян из-за торговых войн.

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