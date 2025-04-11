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Ситибанк разблокировал часть активов граждан РФ

Wealth IQ: часть клиентов Ситибанка начали получать заблокированные выплаты
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Ряд клиентов Ситибанка, принадлежащего американской Citigroup, начали получать выплаты по купонам и погашениям. Об этом сообщает Wealth IQ со ссылкой на клиентов.

«С вечера 9 апреля клиенты Ситибанка начали получать выплаты по купонам и погашениям, которые долгое время считались замороженными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет только о деньгах российской «дочки» Citigroup и не о ценных бумагах.

Также в пятницу, 11 апреля, стало известно, что российские инвесторы получили возможность вернуть свои средства из депозитария Люксембурга Clearstream, так как власти герцогства стали все чаще выдавать разрешения на разблокировку. Ранее было известно лишь об одном случае получения лицензии на разблокировку в Clearstream, в отличие от Euroclear в Бельгии, где активы граждан РФ размораживались чаще.

Ранее в Совфеде высказались об обеспокоенности ЕС из-за замороженных активов России.

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