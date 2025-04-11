Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, как возвращение западных брендов отразится на рынке труда

Консультант Валинуров: возвращение западных компаний приведет к росту вакансий
close
Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Постепенное возвращение покинувших Россию зарубежных компаний приведет к тому, что на рынке труда увеличится количество свободных вакансий. Однако ожидать всплеска предложений не стоит, как и триумфального возвращения брендов, заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров Общественной Службе Новостей.

«Это будет нормальный рабочий режим. Если компания возвращается — она будет нанимать. Но чтобы резко и массово — нет. Повлияет ли это как-то сильно на рынок труда? Тоже нет. Возвращение будет медленным и осторожным», — считает Валинуров.

Он напомнил, что далеко не все организации просто покидали Россию – большинство из них передавали управление местным менеджерам, и в и тоге компании продолжали работать под новым брендом. Все это усложнит возвращение ушедшего бизнеса, в первую очередь акцент будет делаться на тех, кто реально нужен стране, подчеркнул специалист.

Зарубежные работодатели после нового захода на российский рынок могут выставить новые требования – так, например, топ-менеджерам придется разбираться в выстраивании отношений с государством. От соискателей будут требовать наличия связей и опыта, заключил консультант.

Напомним, до этого сообщалось, что правительство разрабатывает предварительные критерии, при соблюдении которых ушедшие с 2022 года зарубежные компании смогут возобновить работу в России. Отмечается, что среди возможных требований может быть предоставление гарантий локализации производства, передача технологий, а также создание совместных предприятий с российскими акционерами и роботизация мощностей.

Ранее в Госдуме назвали главное препятствие для возвращения иностранных компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами