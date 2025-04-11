В России существенно упали продажи крепкого алкоголя

Ъ: продажи крепкого спиртного в России упали на 10-12% в январе-марте

Суммарные объемы продаж крепкого алкоголя в России в январе — марте сократились в среднем на 10-12% относительно аналогичного периода предыдущего года в зависимости от категории, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина.

По его словам, сокращение продаж на 12% пришлось на алкоголь крепостью выше 9 градусов. Наиболее значительное снижение реализации аналитики зафиксировали у массовых категорий.

В исследовательской компании «Нильсен» отметили, что в январе — марте самое значительное сокращение продемонстрировали продажи вермута — на 18,4% относительно 2024 года.

В первой половине февраля доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что в среднем россиянин в 2025 году тратит на алкоголь 17 417 рублей в год.

По словам экономиста, если отказаться от алкоголя, сэкономленную сумму разместить на банковском вкладе (ставки доходят до 21,5% годовых, есть несколько предложений под 25% — «Газета.Ru») и получать проценты, можно таким образом погасить часть кредита или позволить себе небольшой отпуск.

Ранее эксперт предсказал дефицит коктейлей и импортного пива.