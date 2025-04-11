В ВТБ раскрыли самые популярные мошеннические схемы с банковскими картами

Фишинг стал самым популярным способом кражи средств с банковских карт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

В банке рассказали, что россияне все чаще сталкиваются с поддельными интернет-магазинами, на которых предлагают приобрести товары по выгодной цене. Покупателей просят ввести личные данные, после чего мошенники перестают выходить на связь, а сайты удаляются, добавили в пресс-службе.

Также популярным способом мошенничества с банковскими картами стала социальная инженерия. В организации уточнили, что для реализации схемы злоумышленники выдают себя за сотрудников банка или службы безопасности, чтобы убедить клиентов предоставить доступ к личным данным.

В ВТБ отметили, что также в топ-3 популярных способов кражи средств входят NFC-клоны карт. Они создаются с помощью шпионского программного обеспечения, после чего мошенники могут удаленно управлять смартфоном. Таким образом злоумышленники перехватывают данные карты, что позволяет им прикрепить их к своему устройству и снимать деньги в банкоматах, подчеркнули в банке.

Несколькими часами ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что россиянам важно защищать свои сим-карты ПИН-кодами. В противном случае мошенники, получив физический доступ к симке, могут вставить ее в другой телефон и получить коды подтверждения от банков и других сервисов, заключил парламентарий.

Ранее в МВД России предупредили о мошеннической схеме, связанной с интернетом.