Элитный особняк Ивлеевой приобрел популярный российский актер

Элитный особняк телеведущей Анастасии Ивлеевой в Подмосковье купил актер Владимир Вдовиченков за 120 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о недвижимости в коттеджном поселке «Старый свет» Истринского района, которая досталась звезде после развода с рэпером Элджеем. Актер купил коттедж в конце марта. Особняк в 364 кв. м расположен на участке в 15 соток. К дому прилагается гараж на пять машин.

На этой неделе газета New York Post написала, что канадская супермодель Линда Евангелиста решила продать свой пентхаус в Нью-Йорке за $8,19 млн (около 705,9 млн рублей).

Во второй половине января TMZ написал, что особняк из культовой серии фильмов «Один дома» продали за $5,5 млн (около 560 млн рублей). Недвижимость расположена в штате Иллинойс, ею владели Тим и Триша Джонсоны. В мае 2024 года они выставили на продажу дом, и меньше, чем за год нашли покупателя.

Актер Маколей Калкин признавался в декабре, что хотел купить дом своего героя. Он хотел превратить жилье в развлекательный центр, где можно было бы спускаться по лестнице на санках, как это сделал его герой Кевин в фильме. В итоге актер отказался от этой затеи, сославшись на занятость.

Ранее стало известно, что в Альбукерке продают дом героя популярного сериала.