Филиппины и Таиланд выразили заинтересованность в закупке российского СПГ

Послы Филиппин и Таиланда заявили об интересе их стран к российскому СПГ

Филиппины и Таиланд заинтересованы в покупке у России сжиженного природного газа (СПГ). Об этом газете «Известия» рассказали главы дипломатических представительств обеих стран в Москве.

Посол Филиппин Игорь Байлен подчеркнул, что Россия является важным источником и поставщиком энергии. Он отметил, что Манила проявляет большой интерес к производимым в РФ малым ядерным реакторам. Поэтому не исключено, что Филиппины при посредничестве российской стороны начнут строительство таких энергетических объектов.

По словам Байлена, для Филиппин является приоритетом обеспечение долгосрочной устойчивости энергобаланса. Поэтому Манила заинтересована в импорте российского СПГ.

Об интересе к СПГ и углю из России заявил и посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават. При этом он отметил, что королевству необходимо найти очень хороший способ транспортировки российских энергоресурсов в страну и справиться со вторичными санкциями Запада.

26 марта в Европейском союзе вступил в силу запрет на перевалку российского сжиженного природного газа через терминалы сообщества для третьих стран.

Ранее Россия увеличила объем продаж СПГ в Китай.