Проверки проходят у поставщиков главных предприятий по добыче урана в России

Сотрудники ФАС проводят внеплановые проверки поставщиков оборудования и реагентов для нужд главных российских предприятий по добыче урана. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В службе рассказали, что компании «Олимп», «ГСК Лидер», «НВВ» и «Смолы» подозреваются в заключении картельного сговора при участии в торгах на сумму более 300 млн рублей. Закупки проводились предприятиями Горнорудного дивизиона ГК Росатом, отметили в ФАС.

Сотрудники антимонопольной службы начали осмотры в офисах на территории Москвы и Подмосковья. Они ведут копирование интересующей их информации.

Окончательные выводы ФАС сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всех полученных данных, добавили там.

7 апреля Федеральная антимонопольная служба попросила производителей объяснить рост цен на поливинилхлорид (ПВХ). Ведомство направило письма с предупреждением в адрес АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик».

Ранее антимонопольная служба предложила меры по снижению цен на картофель.