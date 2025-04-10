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Проверки проходят у поставщиков главных предприятий по добыче урана в России

ФАС проверяет поставщиков оборудования главных предприятий по добыче урана
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники ФАС проводят внеплановые проверки поставщиков оборудования и реагентов для нужд главных российских предприятий по добыче урана. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В службе рассказали, что компании «Олимп», «ГСК Лидер», «НВВ» и «Смолы» подозреваются в заключении картельного сговора при участии в торгах на сумму более 300 млн рублей. Закупки проводились предприятиями Горнорудного дивизиона ГК Росатом, отметили в ФАС.

Сотрудники антимонопольной службы начали осмотры в офисах на территории Москвы и Подмосковья. Они ведут копирование интересующей их информации.

Окончательные выводы ФАС сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всех полученных данных, добавили там.

7 апреля Федеральная антимонопольная служба попросила производителей объяснить рост цен на поливинилхлорид (ПВХ). Ведомство направило письма с предупреждением в адрес АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик».

Ранее антимонопольная служба предложила меры по снижению цен на картофель.

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