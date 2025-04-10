Приставы обратили в доход государства акции алкогольных компаний украинских бизнесменов

Судебные приставы исполнили решение суда, обратив в доход государства активы предпринимателей, которых признали виновными в финансировании украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале ФСПП РФ.

Ранее суд в Вологодской области признал экстремистами украинских бизнесменов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка.

В доход РФ было передано около 60 тысяч акций АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод», а также 100 % долей в уставных капиталах ООО «Национальные алкогольные традиции», ООО «Бизнес Групп», ООО «Южные алкогольные традиции» и ООО «Алкогольные традиции Крыма».

В феврале «Коммерсантъ» писал, что суд передал в доход государства принадлежавшие украинским олигархам водочные активы стоимостью свыше 9 млрд рублей.

Речь идет о водочных активах крупнейшей украинской алкогольной компании Bayadera Group, которыми владели Бондарева и Нечитайло.

Ранее в Курске национализировали активы украинского алкогольного магната.