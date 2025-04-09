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Лондон выбыл из пятерки самых богатых городов мира

Henley & Partners: Лондон выбыл из пятерки богатейших городов мира
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Depositphotos

В результате оттока долларовых миллионеров Лондон по итогам 2024 года выбыл из пятерки богатейших городов мира. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании Henley & Partners.

«Столица Великобритании сместилась на шестое место с 215 700 миллионерами», — говорится в публикации.

В прошлом году Лондон потерял 11,3 тысячи долларовых миллионеров. За последние 10 лет число богатейших людей в британской столице упало на 12%.

Первое место в рейтинге богатейших городов мира занимает Нью-Йорк, за ним следуют область залива Сан-Франциско, Токио, Сингапур и Лос-Анджелес. Москва находится на 40-м месте.

В прошлом году издание Politico со ссылкой на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) писало, что в 2025-м Великобритания станет самой медленно растущей экономикой в ​​группе стран «Большой семерки» и второй худшей экономикой в ​​этом году после Германии. Аналитики ОЭСР снизили прогноз роста ВВП Великобритании до 0,4% в 2024-м и 1% в 2025-м. Предыдущая оценка предполагала прирост на 0,7% и 1,2% соответственно.

Ранее Захарова заявила, что европейцы рискуют стать голодными беженцами из-за русофобии.

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