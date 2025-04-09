Рекламу популярного банка признали ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу Озон Банка ненадлежащей, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Как объяснили в ФАС, дело в том, что в рекламном видеоролике этого банка содержатся недостоверные сведения о финансовом продукте. Реклама распространялась на одном из видеохостингов и содержала информацию о возможности покупки товаров в рассрочку в приложении кредитной организации, но, как показала проверка, в линейке кредитной организации такого продукта не оказалось, уточнили в службе.

Как добавили в ФАС, в рекламе все-таки было объяснение в виде поясняющей сноски — в виде труднодоступного для восприятия текста было указано, что услуга предоставляется другой компанией — Озон Кредит.

На этой неделе ФАС попросила производителей объяснить рост цен на поливинилхлорид (ПВХ). По данным ведомства, производителям следует учитывать приоритет внутреннего рынка и организовывать ценообразование соответствующим образом, а также не допускать экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями.

Ранее антимонопольная служба предложила меры по снижению цен на картофель.