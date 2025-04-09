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Российский банк снизил ставки по вкладам

Россельхозбанк снизил ставки по вкладам на полгода
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россельхозбанк с 8 апреля снизил ставки по вкладам на полгода. Это следует из обновленных тарифов на сайте организации.

По депозиту «Свой вклад» для всех клиентов на 1,5 п.п. уменьшена ставка на срок шесть месяцев — до 19,3% годовых при открытии депозита в офисах банка и до 19,5% при открытии онлайн. Ставки указаны с учетом выплаты процентов в конце полугодового срока. При ежемесячном начислении процентов ставка на тот же период составит 18,55–18,75% годовых.

Максимальная ставка по вкладу осталась прежней и составляет 20,5% годовых на сроке три месяца для новых клиентов. Минимальная сумма вложений должна составить 5 тыс. рублей.

Накануне президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что в ближайшей перспективе ключевая ставка начнет постепенно снижаться. Такой сценарий ожидается на фоне того, что ее повышение не привело к ожидаемому результату и оказалось неэффективным, не сумев сдержать разогнавшуюся инфляцию.

Ранее аналитики объяснили причины снижения ставок по депозитам.

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