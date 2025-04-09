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Россиянам объяснили, как накопить на будущее детей без потерь для бюджета

Экономист Бархота: долгосрочный депозит поможет накопить на будущее детей
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Shutterstock

Привычка регулярно откладывать по 3–5% от ежемесячного дохода поможет накопить на будущее ребенка без потерь для бюджета. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, для этой цели необязательно откладывать большую сумму.

«Однако ее надо капитализировать с помощью процентов. И здесь проще всего открыть долгосрочный депозит, например, на три года. В текущей ситуации он должен быть со ставкой не ниже 18–19 процентов годовых. Затем его можно будет пролонгировать, но уже по новым условиям», — уточнил Бархота.

Эксперт посоветовал выбирать депозит, с которого нельзя будет снять деньги до окончания установленного срока, чтобы не было возможности досрочно потратить средства. Если у родителей уже есть определенные накопления, он посоветовал вложиться в недвижимость и сдавать квартиру в аренду, пока ребенок растет.

Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru (MOEX: HEAD) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», выяснили, что почти две трети респондентов (63%) не откладывают деньги на материальную базу для своих детей, такую как жилье или высшее образование.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на подготовку детей к ЕГЭ.

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