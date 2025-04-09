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Названа профессия, которая обеспечит пенсию вдвое выше средней

Экономист Балынин: сварщики получат пенсию почти вдвое выше средней по России
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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Пенсия высококвалифицированных сварщиков почти вдвое превысит среднюю по стране и окажется более 45 тыс. рублей, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Высококвалифицированные сварщики получают высокую заработную плату — 250–300 тыс. рублей, и размер страховой пенсии у них тоже будет высоким. За год у сварщиков формируется 10 пенсионных баллов. Соответственно, при 25 годах трудовой деятельности будет сформировано порядка 250 пенсионных баллов. С учетом актуальной стоимости пенсионного балла и актуального размера фиксированной выплаты это обеспечит страховую пенсию по старости в размере 45 330,2 рубля (практически в два раза выше среднего размера страховой пенсии). Причем сварщики, деятельность которых относится к спискам вредных производств (например, электрогазосварщики, вышкомонтажники-сварщики, сварщики термитной сварки), могут выйти на пенсию досрочно», — отметил Балынин.

По его словам, если мужчины-сварщики проработали в тяжелых условиях труда не менее 12,5 года, а женщины — не менее 10 лет, и имеют страховой стаж от 25 лет и 20 лет соответственно, они могут выйти на пенсию в 55 лет и 50 лет. Это на 10 лет меньше основного пенсионного возраста — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Балынин подчеркнул, что при страховой пенсии в 45,33 тыс. рублей за эти 10 лет будет выплачено около 5,5 млн рублей, что говорит о наличии значимых социальных гарантий для сварщиков. А с учетом ежегодной индексации пенсий, суммы будут еще выше, заключил экономист.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей. Для получения страховой пенсии по старости нужно 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее в Соцфонде перечислили условия для назначения страховой пенсии.

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