Россияне назвали самый выгодный способ вложений

Большинство опрошенных россиян — 62,3% — назвали недвижимость лучшим способом для вложений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Почти одинаковое количество респондентов отметили драгоценные металлы (39%) и банковские депозиты (38,3%). 16,9% опрошенных высказались за инвестиции в фондовый рынок (акции, облигации). 14,3% полагают, что при наличии свободных средств лучше приобрести дорогие товары, цена на которые может вырасти — например, автомобили, бытовую технику и электронику. 7,8% считают разумным хранить средства в наличных.

Если же выбор стоит только между недвижимостью и банковскими депозитами, разница в ответах еще значительнее. Три четверти россиян (74%) сообщили, что при наличии крупных денежных средств вложили бы их в квадратные метры, и только 26% предпочли бы в таком случае банковские депозиты. При этом из тех, кто готов инвестировать в недвижимость, большинство (47,4%) отдают предпочтение новостройкам, а 26,6% – объектам вторичной недвижимости.

«Несмотря на то, что в моменте доходность от аренды значительно уступает банковским вкладам, недвижимость все равно остается инвестицией номер один для большинства россиян. Покупая квадратные метры, люди оценивают не только текущую доходность, но и рост цен в дальнейшем, возможность оставить жилье своим детям», – отметили аналитики Webbankir.

Главным преимуществом недвижимости 73,4% респондентов считают возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду, хотя только 35,7% уверены, что этот доход окажется выше, чем от других видов инвестиций. Для 50% опрошенных важно, что недвижимость растет в цене, что выгодно для последующей перепродажи. Наконец, 40,3% ценят надежность подобных инвестиций, например, возможность передать квартиру или дом по наследству.

Главные недостатки недвижимости как инвестиционного актива для россиян – это амортизация, то есть необходимость со временем вкладываться в ремонт, и необходимость искать арендаторов. На эти минусы указали 61,7% и 51,9% респондентов соответственно. Примерно каждый третий участник опроса (31,2%) отметил риски снижения цен на недвижимость.

В банковских вкладах, как и в недвижимости, россиян больше всего привлекает пассивный доход, о чем заявили 64,3% участников исследования, притом, что только 22,1% верят, что депозиты опережают другие виды инвестиций по доходности. Среди других достоинств были названы высокая ликвидность – при необходимости можно быстро забрать деньги из банка (44,8% голосов), а также надежность, в том числе защита вкладов со стороны государства (41,6%). Основными минусами банковских вкладов 47,4% россиян назвали недостаточно высокую доходность в условиях текущей инфляции. И почти такую же долю респондентов (46,1%) настораживает необходимость платить налог, если годовой доход со вкладов превысит 210 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 2,2 тыс. россиян. Опрос подразумевал, что на вопросы можно было дать несколько вариантов ответа.

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