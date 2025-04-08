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В ГД решили ограничить продажу микродолей в квартирах

Депутат Разворотнева: в ГД решили ограничить продажу микродолей в квартирах
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В ГД планируют вернуться к разработке законопроекта, ограничивающего продажу микродолей в квартирах. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает ТАСС.

«Действительно был запрет на продажу долей, если они составляют меньше, чем индивидуально-обособленное помещение. К сожалению, все-таки прошли поправки в Семейный кодекс, где эти доли ограничили 6 кв. м», — рассказала она.

По словам Разворотневой, теперь ограничения планируют сделать более всеобъемлющими. Также депутаты рассматривают введение требования о наличии оформленного права на обособленное помещение в жилье для регистрации проживания в нем.

До этого сообщалось, что девелоперам могут запретить скрывать платные услуги при продаже жилья. Национальный союз защиты прав потребителей предложил создать в стране единый типовой договор без скрытой информации, который девелоперы будут использовать при продаже квартир в новостройках.

Ранее россиян предупредили об образовании «ямы» на рынке вторичного жилья.

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